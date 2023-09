Théories féministes voyageuses – Mara Montanaro Café librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Théories féministes voyageuses – Mara Montanaro Café librairie Michèle Firk Montreuil, 5 octobre 2023, Montreuil. Théories féministes voyageuses – Mara Montanaro Jeudi 5 octobre, 19h00 Café librairie Michèle Firk Entrée libre Le jeudi 5 octobre nous recevons Mara Montanaro pour son livre Théories Féministes voyageuses qui vient de paraître aux éditions Divergences.

Nous l’accueillerons dans la grande salle, et la rencontre sera suivie comme d’habitude d’un pot amical!

« Parler de théories féministes voyageuses, c’est nommer la nécessité de faire correspondre le féminisme eurocentré avec d’autres mouvements de par le monde. Parmi ces derniers, l’expérience des féminismes latino-américains est précieuse, car elle jette une lumière nouvelle, décoloniale, sur des concepts centraux de la théorie féministe. En questionnant l’universalité du sujet « nous, les femmes », en réinventant la grève féministe contre le travail reproductif, en résistant à partir d’un corps lié à sa communauté, les mouvements féministes en Amérique du Sud démontrent qu’on peut à la fois tenir aux particularités d’un contexte national ou communautaire, et rester source d’inspiration pour le reste du monde. » MARA MONTANARO est philosophe, militante et commissaire d’exposition. Elle est aussi directrice de programme au Collège international de philosophie et est notamment l’autrice de Françoise Collin. L’insurrection permanente d’une pensée discontinue (Rennes, PUR, 2016). Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ [{« type »: « link », « value »: « https://laparoleerrantedemain.org/ »}] Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

