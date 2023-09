Lectures en mixité BTPG – Arpentage de il/le (Minnie Bruce Pratt) et fem (Joan Nestle) Café librairie Michèle Firk Montreuil, 4 octobre 2023, Montreuil.

Lectures en mixité BTPG – Arpentage de il/le (Minnie Bruce Pratt) et fem (Joan Nestle) Mercredi 4 octobre, 19h00 Café librairie Michèle Firk Entrée libre, en mixité BTPG (Bi-Trans-Pédé-Gouines)

✨ Les premiers mercredis de chaque mois, retrouvez nous à la libraire pour un moment en mixité BTPG (Bi-Trans-Pédé-Gouines). L’idée est de passer du temps ensemble autour d’œuvres queer, et de pouvoir échanger sur ce qui nous plaît, nous émeut, et nous questionne dans les écrits ou les théories. Le format de ces soirées pourra varier dans l’année en fonction de nos envies : arpentages, lectures à voix haute, discussions autour de thématiques, projections; et on est ravi.x.es de vous convier à la première soirée consacrée aux relations et attirances butch/fem le mercredi 4 octobre à partir de 19h

On arpentera ensemble des extraits choisis dans deux ouvrages: il/le de Minnie Bruce Pratt (traduite par Mirza-Hélène Deneuve aux éditions blast), et fem de Joan Nestle (traduite par Noémie Grunenwald et Christine Lemoine aux éditions Hystériques et AssociéEs).

« il/le est un recueil de courts textes paru en 1995 aux États-Unis et un classique de la littérature lesbienne et queer. À travers des brèves du quotidien, Minnie Bruce Pratt explore l’impermanence et la fluidité du genre, souligne la performativité de ce qui constitue le masculin et le féminin et aborde les relations butch/fem. il/le est un texte autobiographique qui retrace le parcours de l’autrice, de sa lesbianité à son engagement militant dans les droits civiques et queers. Elle y chronique sa jeunesse, son mariage et son divorce, son coming- out, ses relations romantiques et sexuelles, et le lien qu’elle entretenait avec saon partenaire, Leslie Feinberg, auteurice de Stone Butch Blues. » – présentation de Blast

« Joan Nestle est une icône lesbienne. Née en 1940 dans le Bronx au sein d’une famille juive de la classe ouvrière, elle a vécu son lesbianisme au grand jour bien avant l’émergence du mouvement pour l’égalité des droits. Féministe et antiraciste, elle s’est engagée dans toutes les luttes de libération qui ont transformé les États-Unis depuis les années 1960. En 1973, elle a cofondé les Lesbian Herstory Archives, qui constituent aujourd’hui le plus grand fonds d’archives lesbiennes au monde. Porte-parole des désirs butch-fem, Joan Nestle s’est revendiquée fem et sexuelle à une époque où cela l’exposait à de virulentes controverses. Dans ce recueil, elle défend la mémoire lesbienne-féministe et explore les dynamiques et les attirances butch-fem. » – présentation de Hystériques et AssociéEs

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T22:00:00+02:00

