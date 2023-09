Mardi 3 octobre 2023 à partir de 19h, les Désaxé.e.s vous invitent à une soirée de lecture dans le cadre des Semaines de la Folie Ordinaire Café librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Mardi 3 octobre 2023 à partir de 19h, les Désaxé.e.s vous invitent à une soirée de lecture dans le cadre des Semaines de la Folie Ordinaire Café librairie Michèle Firk Montreuil, 3 octobre 2023, Montreuil. Mardi 3 octobre, 19h00 Café librairie Michèle Firk Entrée libre De nos jours, à Paris et Montreuil, un jeune révolté s'étant découvert d'incroyables super pouvoirs se lance aussitôt, avec une poignée de camarades, dans une guerre sociale totale.

Sur ce chemin chaotique, évoquant le spectre allié d’insurrections passées, croisant moult monstres et créatures étranges, s’affrontant sans répit à des esprits adverses déchaînés, certain(e)s feront aussi leur propre éducation sentimentale…(Extrait de la quatrième de couverture) Pour se présenter rapidement, Laurent Diox dira que dans ses premières années il a été qualifié d’enfant fou, car entre autre parlant peu, « autiste » comme on dit. Gambergeant à l’adolescence, il est vite dégoûté par ce qu’il découvre du monde qui l’entoure. _

_La découverte du punk, de l’anarchisme et des minorités révolutionnaires, puis la fréquentation des squats, tout ça lui a permis de refuser une norme, de lutter contre un monde, de ne pas être un débile corvéable à merci. Le dit handicap psychique est quelque part devenu une arme. Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

