Voilà, c’est fait ! Enfin, Permafrost est de retour, après quelques neuf années d’absence.

Le temps a passé, mais tout n’a pas changé. Toujours à se faufiler entre « cultures populaires »/ »contre-cultures » et subversion carabinée. Toujours à retisser patiemment les fils des histoires anciennes avec ceux de l’actualité fracassante. Seule mutation, celle de la forme : désormais ce sera en mode tabloïd sur 20 pages que tu liras le Permafrost !

Et au sommaire de ce numéro 3 : une rencontre avec le groupe Oi Boys, une interview avec les anars de Food Not Bombs en Thaïlande, une discussion autour de Mark Fisher, une grosse chronique sur cette musique (du diable) qui mène à la prison, un chouette texte autour de Halo Jones, héroïne féministe d’un comics à la sauce Alan Moore, moult paroles de punks en ville, des chroniques de quelques zines et bouquins, et, cerise sur le gâteau, un revigorant dossier « résistance au travail » avec notamment un entretien avec l’auteur du Travailleur de l’extrême et une présentation du site antijob.net qui propose en Russie une liste noire des mauvais employeurs…

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil

