Rencontre autour de « Vidéoactivismes » avec Ulrike Lune Riboni Vendredi 22 septembre, 20h00 Café librairie Michèle Firk

Pour la reprise des rencontres à la librairie, nous avons le plaisir d’accueillir Ulrike Lune Riboni qui viendra nous parler de son ouvrage Vidéoactivisme ayant récemment paru aux éditions Amsterdam.

Ce sera l’occasion d’analyser, images à l’appui, la manière dont les matériaux audiovisuels s’inscrivent dans les luttes et mouvements d’émancipation.

Présentation de la maison d’édition :

« Depuis les années 2000, les vidéos partagées sur internet ont pris une place prépondérante dans les luttes sociales et politiques. Partout, du Liban au Chili, des États-Unis à l’Iran, les manifestations, affrontements et autres exactions policières sont documentés par celles et ceux qui les vivent. En France, les Gilets jaunes n’ont pas cessé de filmer, se filmer et partager leurs images. Mais l’image produit-elle des effets concrets ? À quelles conditions peut-elle devenir un outil efficace de contestation des inégalités et des oppressions ?

Pour clarifier ce problème, il faut replacer ces pratiques récentes dans la plus longue histoire des expériences audiovisuelles militantes. Telle est la proposition de ce livre, qui, des premiers groupes ouvriers français aux expériences états-uniennes de guerrilla television, des collectifs argentins combattant l’hégémonie occidentale au médiactivisme italien, revient sur les tentatives de produire d’autres régimes de visibilité et de représentation. Il nous montre que, par-delà les mutations technologiques, la contestation audiovisuelle obéit toujours au même élan fondamental : arracher l’image au pouvoir, se la réapproprier et, ainsi, mobiliser. »

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

