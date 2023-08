Apéro de rentrée Michèle Frîtes Café librairie Michèle Firk Montreuil, 1 septembre 2023, Montreuil.

Cette année, une fois de plus, on s’apprête à souffler sur les braises et à jeter de l’huile sur le feu. Avant de véritablement se mettre aux choses sérieuses, nous proposons de nous retrouver pour un petit temps convivial et joyeux afin de fêter notre réouverture. Comme vous le savez sûrement, la fin de l’été a été un peu sportive : c’est justement pour ça qu’il nous semble important de nous voir, de nous parler, et de préparer la suite.

Rendez-vous dès 16h pour un petit goûter qui s’étirera jusqu’à l’apéritif. Il y’aura donc à grignoter (du sucré et du salé), mais aussi bien sûr nos occasions à prix libres et les nouveautés de la rentrée. Pour celles et ceux qui le veulent et le peuvent, il sera possible de nous soutenir en achetant les bouquins dégradés. On prévoit de faire des frites mais attention : si on voit quelqu’un s’approcher de trop près des livres neufs avec ses mains pleines d’huile, on ne répond plus de rien.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/846729489924195?ref=newsfeed »}] Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T16:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:00:00+02:00

