« La disparition du chat » de Camille Polet et Bourgade de Lorraine Druon Mardi 13 juin, 19h00 Café librairie Michèle Firk entrée libre

On a deux amies qui ont sorti des livres chez deux éditions qui nous sont proches. C’est le moment de célébrer cela !

Mardi on aura l’immense joie de recevoir Camille pour la disparition du chat, le dernier et touchant roman des éditions du Sabot, on y parle à plein de voix, on y parle de physique, d’amitié, de grandir ensemble, de se trouver et de se perdre. Et avec elle Lorraine pour Bourgade, un recueil de courts textes chez nos amies Hourra qui essaient de raconter une petite ville, par ses habitantes, ses scènes, ses humeurs, son bâti, ses rires et ses drames.

La disparition du chat

Dans les années 1980, un groupe de cinq ami·e·s se passionne pour un physicien italien, disparu sans laisser de traces cinquante ans plus tôt. Entre insomnies, études, coups de fil aux parents, ils se croient à l’abri de leur époque, pourtant celle-ci les rattrape et la mort fait irruption dans les chambres à coucher. Il reste des lettres écrites à des disparu·e·s, il reste à vivre avec des fantômes.

Disparition du chat est un collage de journaux, de notes sur la physique quantique, de lettres, de mots laissés sur des coins de table qui consignent les regrets des vivants et les espoirs des morts, leurs amours infinies qui affrontent les époques, les âges et les rages.

« Elle a ri, comme une photo. Elle m’a dit qu’elle avait cette idée, depuis l’enfance, que lorsque les choses se précipitaient, c’est qu’il y avait un précipice. Alors, je lui ai pris la main, j’ai séché ses larmes, j’ai séché les larmes de mon amie, qui avait été une enfant et qui n’était pas beaucoup plus, et je lui ai dit non. »

Bourgade

Dans Bourgade, on traverse des moments de vie au café, à la poste, à la fête du village, on se promène dans l’ordinaire. Une beauté se laisse apercevoir entre ce qui est commun et ce qu’on peut mettre en commun. Bourgade est le premier livre de Lorraine Druon.

