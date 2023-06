Rencontre autour de Jacques Stephen Alexis, avec Michel Séonnet et Florence Alexis Café Librairie Michèle Firk Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Rencontre autour de Jacques Stephen Alexis, avec Michel Séonnet et Florence Alexis Jeudi 8 juin, 19h00 Café Librairie Michèle Firk

et du Centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis La parole errante demain

le café-librairie Michèle Firk

et les éditions L’Amourier vous invitent

le jeudi 8 juin

à 19h à une rencontre avec

Michel Séonnet, auteur de Jacques Stephen Alexis, ou le voyage vers la lune de la belle amour humaine (éditions L'(Amourier)

et Françoise Alexis, fille de Jacques Stephen Alexis Jacques Stephen Alexis (1922-1961) fut à la fois un très grand écrivain qui renouvela la littérature francophone, un militant communiste, et un résistant qui fut assassiné lors d’un débarquement clandestin en Haïti où il voulait mener la lutte contre le dictateur Bébé Doc. Toute cette année, dans différentes parties du monde des hommages lui ont été rendus.

En 1984, à l'initiative d'Armand Gatti, Michel Séonnet écrivait une première version de ce livre aujourd'hui réédité par les éditions L'Amourier. Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil

2023-06-08T19:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

