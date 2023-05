Rencontre autour de Bezdorijia «Chroniques d’un voyage en Ukraine» Café Librairie Michèle Firk, 26 mai 2023, Montreuil.

Un mois après l’envahissement de l’Ukraine par la Russie, quelques ami.e.s décident de se rendre en Ukraine, un mois après le déclenchement de la guerre, à la fois pour mieux comprendre ce qu’il se passe et apporter du soutien matériel au peuple Ukrainien. Le livre Bezdorijia, Chroniques d’un voyage en Ukraine, publié aux éditions Éditions Burn-Août retrace ce parcours et ce bout d’histoire.

Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h

