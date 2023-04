Rencontre avec Mohamad Amer Meziane Café Librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Rencontre avec Mohamad Amer Meziane Café Librairie Michèle Firk, 26 avril 2023, Montreuil. Rencontre avec Mohamad Amer Meziane Mercredi 26 avril, 19h00 Café Librairie Michèle Firk MERCREDI 26 AVRIL / 19H / CAFE LIBRAIRIE MICHELE FIRK / Rencontre avec Mohamad Amer Meziane Le Café librairie Michèle Firk invite à une rencontre autour du nouveau livre de Mohamad Amer Meziane, Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, publié aux éditions Vues de l’esprit.

Pour rappel, et pour introduire aux recherches de Mohamad Amer Meziane, on pourra réécouter la discussion que nous avions organisée en compagnie de Andreas Malm autour des enjeux historiographiques et politiques de la notion de capitalisme fossile.

https://laparoleerrantedemain.org/index.php/2022/02/05/les-empires-fossiles-rencontre-avec-andreas-malm-et-mohamad-amer-meziane-2/ Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ [{« link »: « https://laparoleerrantedemain.org/index.php/2022/02/05/les-empires-fossiles-rencontre-avec-andreas-malm-et-mohamad-amer-meziane-2/ »}] ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

