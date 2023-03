Discussion sur le mouvement retraite Café librairie Michèle Firk, 15 mars 2023, Montreuil.

En parallèle du mouvement contre les retraites, quelques habitués du café-librairie proposent des temps de réflexions et de discussions sur le mouvement, ouvert à tous et toutes.

« Le problème des mouvements sociaux, c’est justement qu’ils restent sociaux, qu’à travers les luttes et les critiques qu’ils formulent de la société, ils restaurent en négatif toutes les catégories de cette société qui n’est alors infiniment critiquable que parce qu’elle est infiniment sauvable. C’est ainsi qu’ils marquent critiquement, tous les trois ou cinq ans, les évolutions du capital, cheminant main dans la main avec lui sur la route de son développement. C’est ainsi que, prolétaires, nous cheminons main dans la main avec ce qui simultanément nous tue et nous fait vivre. »

Après avoir discuté du texte de Roland Simon « Le mouvement contre la réforme des retraites en France (automne 2010) » paru dans Sic 1, nous souhaitons renouveler ce moment de réflexion, cette fois autour du texte de Carbure « Printemps 2018 : sur les mouvements sociaux et la défense du service public ».

Deux semaines après notre première discussion, une grève, à quelques exceptions près, reconduite à plus tard et une certaine montée d’intensité des affrontements de rue, nous voilà dans une situation plus ou moins similaire. Cette fois le mouvement a vraiment commencé et pose au même instant la question de sa capacité à exister. Mieux, depuis samedi, il prépare son échec.

Nous avions envie de partir cette fois-ci d’un texte de Carbure car, s’ancrant dans le même logiciel théorique que celui de Roland Simon, à savoir principalement la critique du fantasme de l’unité de la classe devant le déclin de l’identité ouvrière issue de la restructuration des années soixante-dix, et par conséquent une certaine caducité des syndicats et de leurs critiques, il vient aborder des thématiques plus originales. La défense du service public et des retraites comme idéologie des mouvements sociaux, la non-syndicalisation dans le privé, et le devenir populiste de la séquence actuelle.

Est-ce que la retraite à 62 ans, comme celle à 60 ans il y a dix ans, « ira fatalement rejoindre le plein emploi […] au magasin des antiquités du capital restructuré » ? Est-ce que « [d]ans la lente dissolution programmée du service public à la française, c’est toute la période des mouvements sociaux qui devrait progressivement se refermer » ? Et pour aller plus loin, est-ce que la fameuse gilet-jaunisation des syndicats dans laquelle beaucoup avaient espoir, plutôt que de ne penser pas qu’elle n’a pas eu lieu, n’est-elle pas une partie du problème ? Quid de l’ambiance référendaire depuis le début de cette mobilisation, de l’insistance sur les petites et moyennes villes, du taux à chaque fois croissant des actifs refusant cette réforme, de la référence au « peuple » remplaçant une classe évanescente, et finalement de cette consultation citoyenne devant le refus de dialogue ?

Cette proposition de discussion n’a évidemment pas pour but de trouver des réponses à ces questions, mais au moins peut-être de trouver des pistes à explorer pour comprendre réellement ce qu’il se passe, pour comprendre réellement le cours de la lutte des classes qui se cache derrière son apparente disparition.

Ce moment de discussion procède aussi d’une nécessité de prendre une distance critique vis-à-vis des événements et de considérer cette séquence politique au-delà du rapport strictement militant que nous impose la temporalité effrénée de la mobilisation. La séance est ouverte à toutes et tous, il est conseillé de venir en ayant lu le texte (et le précédent), mais il en sera quoiqu’il en soit proposé un bref résumé pour entamer la discussion.

Pour aller plus loin :

(en complément des textes déjà proposé ici)

Agitations – L’Etat contre le capital ?

Stoff – Populisme

Translib – 100 balles et 1 Mars – Retour sur l’origine des Gilets Jaunes

