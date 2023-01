Écoute d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) » Café librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Écoute d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) » Café librairie Michèle Firk, 29 janvier 2023, Montreuil. Écoute d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) » Dimanche 29 janvier, 14h00 Café librairie Michèle Firk Écoute collective d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) », une pièce sonore de Murielle Combes (2005, 150mn) Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France entrée libre

https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements À cœurs vaillants (on dirait l’aurore)

Une pièce sonore de Muriel Combes, 2005

Durée : 2 h 30 min À l’origine de cette pièce sonore, écrite pendant l’année 2005, il y avait eu une blessure sentimentale, intime autant que très banale, mais vécue au sein d’un milieu qui ne l’était pas, un milieu de personnes qui se vivaient comme aspirant à faire advenir un autre monde. Cette blessure avait initié un questionnement, puis un désir de partager ces questions et quelques débuts de réponses quant à ce qu’il pourrait en être de l’amour et du communisme, ou dit autrement, de ce que cela fait à l’amour d’être pensé dans sa relation à la politique. Il y avait aussi la fatigue d’un certain type d’écriture, que l’on pourrait dire universitaire, et un désir de donner néanmoins à entendre certaines choses écrites, endormies dans des livres, comme si des amis nous parlaient au creux de l’oreille ou du cœur. Ecrite comme une série de conversations, de dialogues philosophiques élaborés à partir de lectures dont des citations ponctuent les dialogues, cette pièce sonore, qui doit beaucoup au montage, a été gravée sur CD et a circulé de manière confidentielle, surtout au sein de son milieu d’origine. Les lectrices et les lecteurs qui lui ont prêté leur voix sont pour la plupart non-professionnels. Après une écoute intégrale de la pièce, nous prendrons le temps de la mettre en discussion et de chercher ses éventuels échos dans le contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T14:00:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Café librairie Michèle Firk Adresse 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Café librairie Michèle Firk Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Café librairie Michèle Firk Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Écoute d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) » Café librairie Michèle Firk 2023-01-29 was last modified: by Écoute d' »À cœurs vaillants (on dirait l’aurore) » Café librairie Michèle Firk Café librairie Michèle Firk 29 janvier 2023 Café librairie Michèle Firk Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis