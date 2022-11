Atelier des Désaxé.es – Rencontre avec Antoine Menard de l’association ATOLL 75 Café librairie Michèle Firk, 6 décembre 2022, Montreuil.

Atelier des Désaxé.es – Rencontre avec Antoine Menard de l’association ATOLL 75 Mardi 6 décembre, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Rencontre et discussion avec Antoine Menard, psychologue clinicien et salarié de l’association ATOLL 75 qui regroupe plusieurs Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dans Paris

L’association ATOLL 75 regroupe plusieurs Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dans Paris, en lien avec un réseau de lieux et de dispositifs qui permettent aux personnes hébergées d’être accompagnées et d’avoir une activité, parfois même salariée (restauration, maraichage, jardinage, bûcheronnage…)

Antoine Menard partagera avec nous son expérience et ses réflexions à partir de ce qui peut se tramer depuis ATOLL 75.



