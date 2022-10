Présentation de la revue #11 d’Echelle Inconnue : « Écrire sur les ruines du futur » Café librairie Michèle Firk, 16 novembre 2022, Montreuil.

Présentation de la revue #11 d’Echelle Inconnue : « Écrire sur les ruines du futur » Mercredi 16 novembre, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Entrée libre

Présentation du nouveau numéro de la revue publiée par Échelle Inconnue.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France entrée libre

https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements

Les métropoles se construisent aujourd’hui autant avec des parpaings et du béton qu’avec des mots et des images. Les récits prolifèrent : projets, célébration et culture comme soutien du régime d’action de la gouvernance métropolitaine, résilience, marketing territorial, labels, communication politique, prospectives et perspectives narratives, futurologie, science-fiction… Voilà peut-être une raison suffisante de faire encore de l’art, à l’heure du bruit constant des récits marketing qui font et défont nos vies. C’est pourquoi, Echelle Inconnue a décidé de veiller sur vos futurs…

Emmené par l’architecte Stany Cambot, Echelle Inconnue réclame une autre manière de penser et faire la ville.

Une guerre urbaine a lieu, sourde et silencieuse. Nous tentons d’y prendre part en faisant émerger la carte de ce qui manque à notre compréhension du réel. Traçant les pourtours d’une ville complexe et polyphonique plutôt qu’unidimensionnelle et consensuelle et ce, à partir des ses marges ou espaces de crise.

Nous mettons en place des travaux et expériences artistiques autour des urbanités minoritaires, alternatives ou émergentes, avec les populations non prises en compte, invisibilisées, voire discriminées, en raison de leur mode de vie (sans- abris, immigrés, Voyageurs, travailleurs mobiles, individus amenés à vivre en caravanes, camions, tentes, mobile-homes et autres campings, etc.)

Notre travail se voudrait un grincement… Une stratégie empirique de combat contre la ville du cadastre : interrogation des concepts des faiseurs de villes (architectes, urbanistes, politiques) ; questionnement des relations entre ville et combat politique ; exploration des urbanités par nature opposées à l’urbanisme ; tentative de ressaisissement des nouvelles dimensions technologiques de la ville contemporaine.

Nous produisons et réalisons des films, des dispositifs, des manœuvres, des revues, des micro-architectures et formons aux questions urbaines, artistiques et numériques.

Echelle Inconnue n’est pas un collectif mais un groupe, comme un groupe de rock, qui voudrait être à l’architecture ce qu’Elvis Presley fut à Tino Rossi !



