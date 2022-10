Soirée de poésie avec l’Oie de Cravan & le Sabot Café Librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Soirée de poésie avec l’Oie de Cravan & le Sabot Café Librairie Michèle Firk, 29 octobre 2022, Montreuil. Soirée de poésie avec l’Oie de Cravan & le Sabot Samedi 29 octobre, 19h00 Café Librairie Michèle Firk Lectures et discussions autour des textes Courbures de la terre de Jonas Fortier, toute raison de m’aimer est forcement bonne, de Orane Thibaud et Grammaire pour cesser d’exister de Amélie Durand. Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h [{« link »: « https://le-sabot.fr/ »}, {« link »: « https://www.oiedecravan.com/ »}]

https://michelefirk.noblogs.org/ Le Sabot : Né en 2017, Le Sabot est une amicale qui s’est construite autour d’une revue éponyme dédiée au sabotage littéraire et artistique : intervenir sur le monde et le dire sans passivité. https://le-sabot.fr/ L’Oie de Cravan : un livre de l’Oie, aimons-nous penser, est une fenêtre différente sur les possibles poétiques ; une fenêtre petite, certes, mais bien présente. Une invitation à jouer avec le monde et avec la phrase. L’ennemi de la poésie, c’est l’institué, l’institution, la mort dans l’âme et dans le mot. La voix du poème reste à chacun·e.

https://www.oiedecravan.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T19:00:00+02:00

2022-10-29T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Café Librairie Michèle Firk Adresse 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Café Librairie Michèle Firk Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Café Librairie Michèle Firk Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Soirée de poésie avec l’Oie de Cravan & le Sabot Café Librairie Michèle Firk 2022-10-29 was last modified: by Soirée de poésie avec l’Oie de Cravan & le Sabot Café Librairie Michèle Firk Café Librairie Michèle Firk 29 octobre 2022 Café librairie Michèle Firk Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis