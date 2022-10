Lancement de MARAUDE(S), de Sabrina Calvo et Dilem Café librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Lancement de MARAUDE(S), de Sabrina Calvo et Dilem
Vendredi 14 octobre, 19h30
Café librairie Michèle Firk
9 rue françois debergue 93100 Montreuil
entrée libre

https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements Le café-librairie Michèle Firk organise une soirée de lancement du livre Maraude(s) : une plongée d’anticipation semi-documentaire dans un Belleville à peine réinventé, où luttes solidaires et espoirs poétiques se mêlent aux enjeux du vivant. Les forces de l’ordre sont aux portes du quartier, mais les habitant·e·s s’organisent. Deux membres de la Commune libre de Belleville arpentent les différents secteurs du territoire.

À travers les pérégrinations de Bri et dilem, c’est l’autonomie d’un quartier assiégé – acquise à la fois en puisant dans ses racines historiques et en se projetant dans les pratiques alternatives d’une logistique humaine un peu folle – dont il est question. Non pas seulement une utopie mais un terrain surréaliste ancré dans un contemporain urbain aux questions bien réelles : comment nourrir une population, comment composer les amitiés, comment interroger les structures de domination liées au genre et à la classe, aussi bien dans la société qu’au sein des espaces de militance. Comment vivre au quotidien l’enfer d’un futur répressif ? En écho au monde de Melmoth furieux de Sabrina Calvo, une plongée semi-documentaire dans un Belleville à peine réinventé, où luttes solidaires et espoirs poétiques se mêlent aux enjeux du vivant. De Belleville à Montreuil, c’est nous le grand Paris ! —– L’automne arrive, les jours se raccourcissent, l’épidémie est de moins en moins rampante, l’inflation galope, le fascisme est de plus en plus prégnant et le capitalisme n’a toujours pas été aboli.

Nous continuons de faire attention aux uns, aux unes et aux autres en tenant nos événements, autant que faire se peut, en extérieur ou quand il fait trop froid, dans la Grande Salle, en organisant la présence de courants d’air contre la contagion par particules aérosol. Le port du masque reste vivement conseillé.

