RENCONTRE AVEC JOËLLE NAÏM, autour de son livre « La pluie tombe des deux côtés »

Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h

Lola, jeune juive française, et Samir, jeune palestinien, se sont rencontrés lors d’une manifestation contre la colonisation d’un petit village palestinien de la Cisjordanie. À travers cette rencontre, ce court et vif récit capte la turbulence et les éclats des vies, les états de révolte et d’incompréhension de Lola, Samir et de leurs proches. Comment leurs relations intimes sont traversées par la grande Histoire, c’est ce que raconte La pluie tombe des deux côtés.

Joëlle Naïm, avec force détails et une économie de mots, laisse la place aux respirations, aux hésitations, aux instants perdus. Un conte à deux voix sur l’amour, la différence et le partage.

Joëlle Naïm a quitté la Tunisie à neuf ans. Auteure et artiste ambulante, elle considère le voyage, réel ou imaginaire, et la rencontre comme les grands moments de la vie. D’où, par exemple, l’œuvre collective et internationale Nappes-Mondes ; pour une géopoétique de la relation.

Elle est également la traductrice d’œuvres majeures de Conrad Aiken, aux éditions La Barque, parmi lesquelles Neige silencieuse, neige secrète et Le Grand Cercle.

