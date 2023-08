Concert de Samuel Isoard – Chanson française Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 30 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Après avoir écumé pendant de nombreuses années les scènes françaises et sud-américaines en tant que guitariste side-man, Samuel Isoard revêt désormais le costume de chanteur (toujours guitariste) pour vous interpréter ses chansons.

Tout public..

2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. EUR.

Café Librairie Les Espelines Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Having spent many years touring the French and South American stages as a side-man guitarist, Samuel Isoard now dons the costume of singer (still guitarist) to perform his own songs.

All audiences.

Tras muchos años recorriendo los escenarios franceses y sudamericanos como guitarrista acompañante, Samuel Isoard se pone ahora en la piel del cantante (sin dejar de tocar la guitarra) para interpretar sus propias canciones.

Para todos los públicos.

Nachdem er viele Jahre lang als Sideman-Gitarrist die Bühnen Frankreichs und Südamerikas unsicher gemacht hat, zieht Samuel Isoard nun den Anzug des Sängers (immer noch Gitarrist) an, um Ihnen seine Lieder vorzutragen.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme