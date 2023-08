Concert « Addie, un piano sur la voie » Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 23 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Emouvante et généreuse, Addie, auteure, compositrice et pianiste-chanteuse se promène sur son piano comme dans la vie, préférant les chemins de traverse aux sentiers battus et rebattus.

Addie : piano/voix et Florent Boulenger : saxophone(s), xaphon.

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 22:00:00. .

Café Librairie Les Espelines Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Moving and generous, Addie, author, composer and pianist-singer, wanders on her piano as she does in life, preferring the byways to the beaten track.

Addie: piano/vocals and Florent Boulenger: saxophone(s), xaphon

Conmovedora y generosa, Addie, autora, compositora y pianista-cantante, camina sobre su piano como lo hace en la vida, prefiriendo las carreteras secundarias a los caminos trillados.

Addie: piano/voz y Florent Boulenger: saxofón(es), xafón

Die bewegende und großzügige Autorin, Komponistin und Pianistin und Sängerin Addie wandert auf ihrem Klavier wie im Leben und bevorzugt die Seitenwege gegenüber den ausgetretenen und abgetretenen Pfaden.

Addie: Klavier/Stimme und Florent Boulenger: Saxophon(e), Xaphon

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme