Visite guidée de l’exposition en hommage à Yvonne Oddon Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 17 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Par le collectif Matrimoine en Diois. Dans le prolongement de la causerie : Gudrun Mattes, Yvonne Odddon, Résistante et bibliothécaire avant-gardiste, à 16h au musée de la Résistance..

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By the Matrimoine en Diois collective. Following on from the talk: Gudrun Mattes, Yvonne Odddon, Resistance fighter and avant-garde librarian, 4pm at the Musée de la Résistance.

A cargo del colectivo Matrimoine en Diois. Tras la conferencia: Gudrun Mattes, Yvonne Odddon, combatiente de la Resistencia y bibliotecaria de vanguardia, a las 16:00 h en el Museo de la Resistencia.

Vom Kollektiv Matrimoine en Diois. Im Anschluss an die Causerie: Gudrun Mattes, Yvonne Odddon, Résistance-Kämpferin und avantgardistische Bibliothekarin, um 16 Uhr im Musée de la Résistance.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme