Exposition en hommage à Yvonne Oddon Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 1 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Tout le week-end 14h-20h. Vernissage samedi 16/09 à 18h00. Exposition des recherches et actions artistiques du collectif Matrimoine-en-Diois pour honorer Yvonne Oddon résistante du réseau du Musée de l’Homme à Paris et bibliothécaire avant-gardiste..

2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-09-17 20:00:00. .

Café Librairie Les Espelines Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All weekend, 2-8pm. Opening on Saturday 16/09 at 6pm. Exhibition of research and artistic actions by the Matrimoine-en-Diois collective to honor Yvonne Oddon, a member of the Musée de l?Homme network in Paris and an avant-garde librarian.

Todo el fin de semana, de 14.00 a 20.00 h. Inauguración el sábado 16/09 a las 18.00 h. Exposición de investigaciones y actividades artísticas del colectivo Matrimoine-en-Diois en homenaje a Yvonne Oddon, miembro de la red del Museo del Hombre de París y bibliotecaria de vanguardia.

Das ganze Wochenende 14h-20h. Vernissage am Samstag, den 16.09. um 18 Uhr. Ausstellung der Recherchen und künstlerischen Aktionen des Kollektivs Matrimoine-en-Diois zu Ehren von Yvonne Oddon, einer Widerstandskämpferin aus dem Netzwerk des Musée de l’Homme in Paris und avantgardistischen Bibliothekarin.

