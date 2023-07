Spectacle « Yvonne Oddon, l’Ecole du Far West » Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 23 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

En partenariat avec le Musée de la Résistance.

Proposé par Véronic Joly et le théâtre des Apatrides.

Spectacle immersif, librement inspiré de la vie d’Yvonne Oddon, résistante..

2023-07-23 16:30:00 fin : 2023-07-23 17:30:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the Musée de la Résistance.

Presented by Véronic Joly and théâtre des Apatrides.

An immersive show freely inspired by the life of Yvonne Oddon, a member of the French Resistance.

En colaboración con el Museo de la Resistencia.

Presentado por Véronic Joly y el théâtre des Apatrides.

Un espectáculo inmersivo inspirado libremente en la vida de Yvonne Oddon, miembro de la Resistencia francesa.

In Partnerschaft mit dem Musée de la Résistance.

Angeboten von Véronic Joly und dem Théâtre des Apatrides.

Immersive Aufführung, frei inspiriert vom Leben der Widerstandskämpferin Yvonne Oddon.

