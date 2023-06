Rencontre avec Imagex, auteur de bande dessinée Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 15 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Rencontre avec Imagex, auteur de bande-dessinée à la carrière météorique au début des 80’s, à l’occasion de la parution aux éditions The Hoochie Coochie d’une anthologie de son œuvre noire et radicale.

Adultes. Entrée libre..

2023-07-15 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-15 20:00:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet Imagex, the comic strip artist whose career took off in the early 80s, on the occasion of the publication by The Hoochie Coochie of an anthology of his black and radical work.

Adults. Free admission.

Conozca a Imagex, el dibujante de cómics que tuvo una carrera meteórica a principios de los 80, con motivo de la publicación por The Hoochie Coochie de una antología de su obra negra y radical.

Adultos. Entrada gratuita.

Ein Treffen mit Imagex, einem Comic-Autor, der in den frühen 80er Jahren eine meteoritenartige Karriere hingelegt hat, anlässlich der Veröffentlichung einer Anthologie seines schwarzen und radikalen Werks bei The Hoochie Coochie Editions.

Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme