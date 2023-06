Soirée contes : « Broderie de rêves… » Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 12 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Un voyage qui commence sur les hauts plateaux tibétains… Sylvenn, glaneuse de paroles et Nikolaus, jardinier de sons, vous invitent à une soirée où la parole du conte nous amènera à vivre un moment de partage créatif. Adultes, enfants à partir 7 ans..

2023-07-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-12 22:00:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A journey that begins in the Tibetan highlands? Sylvenn, gleaner of words, and Nikolaus, gardener of sounds, invite you to an evening of storytelling and creative sharing. Adults and children aged 7 and over.

¿Un viaje que comienza en las tierras altas del Tíbet? Sylvenn, espigadora de palabras, y Nikolaus, jardinero de sonidos, le invitan a una velada de narración e intercambio creativo. Adultos y niños a partir de 7 años.

Eine Reise, die auf den tibetischen Hochebenen beginnt? Sylvenn, die Sammlerin von Worten, und Nikolaus, der Klanggärtner, laden Sie zu einem Abend ein, an dem das Wort des Märchens uns zu einem Moment des kreativen Austauschs führt. Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme