Ma belle-mère elle a dit – Performance poétique en musique Café Librairie Les Espelines Vassieux-en-Vercors, 1 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Textes un poil tendres, un rien incisifs et ouvertement féministes, guitare volante.

Eloïse Plantrou (textes et voix) & Franz (guitare électrique).

Adultes. Participation libre au chapeau..

2023-07-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-01 21:30:00. .

Café Librairie Les Espelines Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Slightly tender, slightly incisive and openly feminist lyrics, flying guitar.

Eloïse Plantrou (lyrics and vocals) & Franz (electric guitar).

Adults. Free participation.

Textos un poco tiernos, un poco incisivos y abiertamente feministas, con una guitarra voladora.

Eloïse Plantrou (letra y voz) y Franz (guitarra eléctrica).

Adultos. Participación libre a la gorra.

Ein wenig zärtliche, ein wenig scharfe und offen feministische Texte, fliegende Gitarre.

Eloïse Plantrou (Texte und Stimme) & Franz (elektrische Gitarre).

Erwachsene. Freie Teilnahme mit Hut.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme