Malices et sagesse des contes Café Librairie Les Espelines / Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors, 19 août 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Des contes d’ici et d’ailleurs.

Des contes d’hier et d’aujourd’hui.

Des contes drôles et philosophiques.

Interprétés par Sarah Rousset

Tout public à partir de 7 ans.

2023-08-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-19 22:00:00. .

Café Librairie Les Espelines / Musée de la Résistance Place de la fontaine

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tales from near and far.

Tales of yesterday and today.

Funny and philosophical tales.

Performed by Sarah Rousset

For all ages 7 and up

Historias de aquí y de allá.

Historias de ayer y de hoy.

Cuentos divertidos y filosóficos.

Interpretados por Sarah Rousset

Para mayores de 7 años

Märchen von hier und anderswo.

Märchen von gestern und heute.

Lustige und philosophische Märchen.

Interpretiert von Sarah Rousset

Für alle ab 7 Jahren

