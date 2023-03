Thé, café & poésie : Rencontre avec Valérie Rouzeau Café-librairie le Bateau Livre, 31 mars 2023, Penestin.

C’est le Printemps des poètes !

Venez donc écouter et rencontrer Valérie Rouzeau autour des trois recueils réédités en 2022 dans la collection La Petite Vermillon des éditions La Table Ronde.

« Ma bouche ne fera pas d’histoire quand il s’agira de la fermer ce sera tout moi

mon silence toute moi ma rengaine arrêtée

Mes yeux d’avoir aimé vos yeux jusqu’à sourire jusqu’aux oreilles »

Va où, Valérie Rouzeau, ed. La Table Ronde



Poète et traductrice, Valérie Rouzeau lit et écrit de la poésie presque depuis qu’elle est née. Élève de l’école poétique buissonnière, elle offre à lire une poésie qui se joue des mots et des maux, qualifiée de « voix vraiment nouvelle » par ses pairs. Elle a écrit une vingtaine de recueils de poésie et plusieurs chansons.

Cette rencontre a lieu dans le cadre de la manifestation « Thé, Café & Poésie » organisée par la Fédération des Cafés Librairies de Bretagne.

Café-librairie le Bateau Livre 106 le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-04-01T05:00:00+02:00

