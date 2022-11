Lecture Musicale : Parlez-moi d’amour Café-Librairie le Bateau-Livre Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Lecture Musicale : Parlez-moi d’amour Café-Librairie le Bateau-Livre, 19 novembre 2022, Penestin. Lecture Musicale : Parlez-moi d’amour Samedi 19 novembre, 20h00 Café-Librairie le Bateau-Livre

Lecture des nouvelles de Raymond Carver, par Dominique Huet. Création musicale de Christophe Touzeau. Une proposition des éditions Pneumatiques. Raymond Carver (1938-1988) est considéré comme … Café-Librairie le Bateau-Livre 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire Lecture des nouvelles de Raymond Carver, par Dominique Huet. Création musicale de Christophe Touzeau.

Une proposition des éditions Pneumatiques. Raymond Carver (1938-1988) est considéré comme un des plus grands auteurs de nouvelles. Il y a témoigné de la vie des gens les plus modestes, issus des classes moyennes ou populaires et confrontés à des drames ordinaires. Son œuvre a été traduite et publié en majeure partie par les éditions de l’Olivier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:00:00+01:00

2022-11-20T06:00:00+01:00

