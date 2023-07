concert trad aux amis de la brouette café librairie des amis de la brouette, Saint-Aubin-de-Lanquais (24) concert trad aux amis de la brouette café librairie des amis de la brouette, Saint-Aubin-de-Lanquais (24), 2 juillet 2023, . concert trad aux amis de la brouette Dimanche 2 juillet, 19h00 café librairie des amis de la brouette, Saint-Aubin-de-Lanquais (24) gratuit » le sextet » joue son concert emballant pour ravir vos oreilles et eventuellement dégourdir vos orteils. soirée au profit de l’association « les amis de la brouettes » qui fait vivre ce lieu atypique… une pizzeria sur place pour assouvir votre faim! Nous vous attendons a partir de 19 h00 sous l’immense marronier de la coure de cette ancienne école de village . contact organisateur: sylvie au 06.85.08.08.84 source : événement concert trad aux amis de la brouette publié sur AgendaTrad café librairie des amis de la brouette, Saint-Aubin-de-Lanquais (24) café librairie des amis de la brouette, 24560 Saint-Aubin-de-Lanquais, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43731 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

