ATELIER ARCHI MARMAY: « Deviens l’architecte de la cabane de tes rêves au village de l’Eperon » Café Librairie Boutik à lire Zou Saint-Gilles-les-Hauts, 14 octobre 2023, Saint-Gilles-les-Hauts.

ATELIER ARCHI MARMAY: « Deviens l’architecte de la cabane de tes rêves au village de l’Eperon » Samedi 14 octobre, 15h00 Café Librairie Boutik à lire Zou Gratuit – Entrée libre

ATELIER ARCHI MARMAY:

« Deviens l’architecte de la cabane de tes rêves au village de l’Eperon »

Oté Marmay, deviens l’architecte de la cabane de tes rêves au village de l’Eperon.

Les Architectes de l’Eperon et la Boutique à lire Librairie Zou accueillent petits et grands à célébrer l’architecture.

Regardons la cabane comme un nouveau départ, une façon d’envisager l’avenir et d’engager la nécessaire transition écologique dont notre planète a besoin…

Au programme :

Atelier d’architecture « Archi Marmay » :

« Imagine la cabane de tes rêves au village de l’Eperon ». Aux côtés des Architectes de l’Eperon, les enfants imagineront la cabane écologique de leurs rêves. Un premier temps sera consacré à la visite du site où les architectes en herbe devront imaginer leurs cabanes. Le second temps sera destiné à la réalisation des dessins des cabanes.

Événement gratuits et ouverts a tous les publics !

« GourmandiZ » et boissons fraiches disponibles sur place.Rendez-vous samedi 14 octobre 2023, des 15h à la librairie Zou.

Café Librairie « Zou Boutik à lire »

81, rue Fond Générese

Village de l’Eperon

97435 Saint-Gilles Les Hauts

Pour plus de renseignements :

Café librairie Zou : 0692264003

Les Architectes de l’Eperon : agence@archi-eperon.com

Café Librairie Boutik à lire Zou 81 rue Fond Générese, Village de l’Eperon 97435 Saint-Gilles Les Hauts Saint-Gilles-les-Hauts 97435 village artisanale de l’Eperon La Réunion La Réunion 0692264003 https://www.facebook.com/lesarchitectesdeleperon/;https://www.linkedin.com/company/les-architectes-de-l-eperon/mycompany/?viewAsMember=true;https://www.instagram.com/lesarchitectesdeleperon/;https://www.facebook.com/zouboutik/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/zouboutik/;https://archi-eperon.com/;https://www.facebook.com/zouboutik;https://www.instagram.com/zouboutik [{« link »: « mailto:agence@archi-eperon.com »}] ZOU ! Boutik à lire est un café- librairie dédiée au livre réunionnais, jeunesse mais aussi adulte. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Les Architectes de l’Eperon