» ARCHI VEGETAL » Atelier de construction en tressage Café Librairie Boutik à lire Zou Saint-Gilles-les-Hauts, 14 octobre 2023, Saint-Gilles-les-Hauts.

» ARCHI VEGETAL » Atelier de construction en tressage Samedi 14 octobre, 15h00 Café Librairie Boutik à lire Zou Gratuit – Entrée libre

ATELIERS DE CONSTRUCTION EN TRESSAGE :

« ARCHI VEGETAL »

Oté Marmay, deviens l’architecte de la cabane de tes rêves au village de l’Eperon.

Les Architectes de l’Eperon et la Boutique à lire Librairie Zou accueillent petits et grands à célébrer l’architecture.

Regardons la cabane comme un nouveau départ, une façon d’envisager l’avenir et d’engager la nécessaire transition écologique dont notre planète a besoin…

Au programme :

Atelier de tressage : Une association Pei vous initiera au tressage traditionnel pour expérimenter de nouvelles formes de constructions végétales.

Événement gratuits et ouverts a tous les publics !

« GourmandiZ » et boissons fraiches disponibles sur place.Rendez-vous samedi 14 octobre 2023, des 15h à la librairie Zou.

Café Librairie « Zou Boutik à lire »

81, rue Fond Générese

Village de l’Eperon

97435 Saint-Gilles Les Hauts

Pour plus de renseignements :

Café librairie Zou : 0692264003

Les Architectes de l’Eperon : agence@archi-eperon.com

Café Librairie Boutik à lire Zou 81 rue Fond Générese, Village de l’Eperon 97435 Saint-Gilles Les Hauts Saint-Gilles-les-Hauts 97435 village artisanale de l’Eperon La Réunion La Réunion 0692264003 https://www.facebook.com/lesarchitectesdeleperon/;https://www.linkedin.com/company/les-architectes-de-l-eperon/mycompany/?viewAsMember=true;https://www.instagram.com/lesarchitectesdeleperon/;https://www.facebook.com/zouboutik/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/zouboutik/;https://archi-eperon.com/;https://www.facebook.com/zouboutik;https://www.instagram.com/zouboutik [{« link »: « mailto:agence@archi-eperon.com »}] ZOU ! Boutik à lire est un café- librairie dédiée au livre réunionnais, jeunesse mais aussi adulte. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Les Architectes de l’Eperon