Concert « Sillons » · Jean-Luc Thomas Quartet · 27 juillet 2023 Café Les Valseuses Brélévenez, 27 juillet 2023, Brélévenez.

Concert « Sillons » · Jean-Luc Thomas Quartet · 27 juillet 2023 Jeudi 27 juillet, 20h00 Café Les Valseuses Entrée gratuite

Retrouvez le Jean-Luc Thomas Quartet en concert le jeudi 27 juillet 2023 à 20h au Café Les Valseuses à Lannion (22) !

Gratuit

Le trajet artistique du compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Puis, il s’est poursuivi lors de voyages (Niger, Inde, Brésil, Pologne…), par des rencontres rendues possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir,… jusqu’à la création “Ex-Anima” et la tournée avec Zingaro. Après 25 ans d’expérimentations, de rencontres, de voyages… et suite à son premier album personnel “Oficina Itinerante”, Jean-Luc Thomas décide de créer son quartet. Pour “Sillons”, il réunit de fortes personnalités, nourries par un terreau artistique profond, qui se réinventent à chaque occasion, capables d’improviser et habitées par ce que l’on appelle “le groove”.

“Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisé sur son chemin.

Jean-Luc Thomas : Composition et flûte

Simon Le Doaré : Contrebasse

Hugo Pottin : Batterie

Timothée Le Net : Accordéon diatonique.

Café Les Valseuses 1 Rue de la Coudraie, 22300 Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 48 75 19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:00:00+02:00

concert jazz

Esprit Vagabond