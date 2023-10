Café mortel Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère, 2 novembre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Le Café Mortel, qu’est-ce que c’est ? C’est se réunir, pour parler simplement de la mort… Participer ou simplement s’asseoir et écouter. Suivi d’un repas partagé. Réservation requise..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 20:00:00. .

Café Léon Voie des 4 routes

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What is the Café Mortel? It’s about getting together to talk about death… Participate or just sit and listen. Followed by a shared meal. Reservations required.

¿Qué es el Café Mortel? Se trata de reunirse para hablar sencillamente de la muerte… Participar o simplemente sentarse y escuchar. Seguido de una comida compartida. Es necesario reservar.

Was ist das Café Mortel? Es geht darum, sich zu treffen, um einfach über den Tod zu sprechen… Teilnehmen oder einfach nur sitzen und zuhören. Anschließend folgt ein gemeinsames Essen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère