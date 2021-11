Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges CAFE LECTURES Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

CAFE LECTURES Remiremont, 4 décembre 2021

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Remiremont Vosges Remiremont Café lectures, proposé tout au long de l’année par la Médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales, s’adresse à toutes les personnes aimant lire et partager leurs impressions de lecture.

Plaisir de lire… La médiathèque invite les lecteurs inscrits ou non à la Médiathèque, à échanger sur leurs lectures, coups de cœur ou coups de griffe ! Cette pause autour des livres se veut conviviale, ambiance « café », nul besoin de se mettre dans la peau d’un critique littéraire !

Rencontre enrichissante et pleine de surprises… Les conseils des lecteurs sont très variés et permettent d’élargir notre univers de lecture : des romans sont très souvent évoqués, mais il est aussi question de bandes dessinées, livres documentaires, poésie, de livres de tout style, de tout genre…

Le plein d'idées lectures… Pour toutes les personnes ne pouvant se rendre à ce rendez-vous, le livret Café lectures, rassemblant tous les titres évoqués durant la séance, est mis à disposition, version papier ou en ligne via le portail de la Médiathèque.

