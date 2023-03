Café lectures Médiathèque Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Café lectures Médiathèque, 18 mars 2023, Arbois . Café lectures 9 Grande Rue Médiathèque Arbois Jura Médiathèque 9 Grande Rue

2023-03-18 09:45:00 – 2023-03-18 11:00:00

Médiathèque 9 Grande Rue

Arbois

Jura EUR Café lectures, venez échanger sur vos lectures autour d’une boisson chaude. Un moment de partage et d’échanges sur vos lectures autour d’une boisson chaude à la Médiathèque d’Arbois. Condition d’accès Premier étage sans ascenseur. bibliotheque.arbois@cc-aps.fr +33 3 84 37 41 90 https://mediatheques-coeurdujura.fr/animations/animations-a-venir/239-cafe-lectures Médiathèque 9 Grande Rue Arbois

