Café-lecture « Voyage en livres », le vendredi 15 mars à 20h à la bibliothèque de Villemoisan.

La bibliothèque organise son deuxième café-lecture. Le thème choisi pour cette deuxième édition est celui des voyages. Ce sera l’occasion d’échanger des idées et des coups de cœur de lecture sur ce sujet autour d’une boisson chaude et de quelques gourmandises. Partageons ensemble nos lectures, évasions et découvertes ! Livres, carnets de voyage, BD, roman et autres, tout ce qui pourra nous faire voyager est permis…et n’oubliez pas votre tasse !

Durée 2h. À partir de 16 ans. .

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Bibliothèque 3 rue de la Commanderie

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheque-villemoisan@ovh.fr

