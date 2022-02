Café lecture Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer

Café lecture Sotteville-sur-Mer, 26 mars 2022, Sotteville-sur-Mer. Café lecture La Valé Normande 4 Place de la Libération Sotteville-sur-Mer

2022-03-26 15:30:00 – 2022-03-26 La Valé Normande 4 Place de la Libération

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime Sotteville-sur-Mer Venez profiter d'un moment chaleureux à la découverte du nouvel ouvrage de Michel Robakowski « Anomalie du temps présent, poésies du confinement, Veules-les-Roses, printemps 2020-2021 » !

