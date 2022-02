Café Lecture Sotteville-sur-mer Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Sassenage

Café Lecture Sotteville-sur-mer, 26 mars 2022, Sassenage. Café Lecture

Sotteville-sur-mer, le samedi 26 mars à 15:30

Au restaurant sottevillais _La Valé normande_ Michel Robakowski nous offrira des poèmes issus de son nouvel ouvrage _Anomalie du temps présent_ (Poésies du confinement, Veules-les-roses, Printemps 2020, printemps 2021)

Gratuit

Des poésies à savourer dans un lieu gourmand Sotteville-sur-mer 1 Place de la Libération Sassenage Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:30:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Sassenage Autres Lieu Sotteville-sur-mer Adresse 1 Place de la Libération Ville Sassenage lieuville Sotteville-sur-mer Sassenage Departement Isère

Sotteville-sur-mer Sassenage Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sassenage/

Café Lecture Sotteville-sur-mer 2022-03-26 was last modified: by Café Lecture Sotteville-sur-mer Sotteville-sur-mer 26 mars 2022 Sassenage Sotteville-sur-mer Sassenage

Sassenage Isère