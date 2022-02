Café lecture Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Café lecture Pierrefonds, 17 février 2022, Pierrefonds.

2022-02-17

Pierrefonds Oise Pierrefonds 0 0 L’association ’Activités pour Tous’ organise un café lecture le 3ème jeudi de chaque mois au Chalet du Lac de Pierrefonds à 14h. Premier rendez-vous le jeudi 17 février à 14h00

L'association 'Activités pour Tous' organise un café lecture le 3ème jeudi de chaque mois au Chalet du Lac de Pierrefonds à 14h. Premier rendez-vous le jeudi 17 février à 14h00

Ce café lecture est ouvert à tous ceux qui aiment les livres, les mots et qui souhaitent parler de leurs lectures dans une atmosphère conviviale Accès gratuit.. prévoir de prendre une consommation

Ce café lecture est ouvert à tous ceux qui aiment les livres, les mots et qui souhaitent parler de leurs lectures dans une atmosphère conviviale Accès gratuit.. prévoir de prendre une consommation L’association ’Activités pour Tous’ organise un café lecture le 3ème jeudi de chaque mois au Chalet du Lac de Pierrefonds à 14h. Premier rendez-vous le jeudi 17 février à 14h00

Pixabay

Pierrefonds

