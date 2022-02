Café lecture – Les femmes artistes Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Café lecture – Les femmes artistes Pont-l’Abbé, 12 mars 2022, Pont-l'Abbé. Café lecture – Les femmes artistes Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12 Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé Finistère Bretagne Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange et de dégustation. Voici une sélection de 10 romans sur le thème des « Femmes artistes », que vous pouvez bien entendu enrichir de vos propres lectures : Amrita de Patricia Reznikov

Artemisia : un duel pour l’immortalité d’Alexandre Lapierre

Charlotte de David Foenkinos

La chasseuse d’astres de Zoé Valdés

Edmonde de Dominique de Saint Pern

Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun

Manderley for ever de Tatiana de Rosnay

Rien n’est noir de Claire Berest

Une femme d’Anne Delbée

Un monde flamboyant de Siri Hustvedt

Culottées de Pénélope Bagieu (BD)

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff (BD)

Sur inscription. +33 2 98 82 31 88 Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange et de dégustation. Voici une sélection de 10 romans sur le thème des « Femmes artistes », que vous pouvez bien entendu enrichir de vos propres lectures : Amrita de Patricia Reznikov

Artemisia : un duel pour l’immortalité d’Alexandre Lapierre

Charlotte de David Foenkinos

La chasseuse d’astres de Zoé Valdés

Edmonde de Dominique de Saint Pern

Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun

Manderley for ever de Tatiana de Rosnay

Rien n’est noir de Claire Berest

Une femme d’Anne Delbée

Un monde flamboyant de Siri Hustvedt

Culottées de Pénélope Bagieu (BD)

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff (BD)

Sur inscription. Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-01-31 par OT Destination Pays Bigouden Sud SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Ville Pont-l'Abbé lieuville Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Departement Finistère

Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-labbe/

Café lecture – Les femmes artistes Pont-l’Abbé 2022-03-12 was last modified: by Café lecture – Les femmes artistes Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé 12 mars 2022 finistère Pont-l'Abbé

Pont-l'Abbé Finistère