Café-lecture Épron, 26 février 2022, Épron.

Café-lecture La Grange aux Livres 22 rue de l’église Épron

2022-02-26 17:00:00 – 2022-02-26 La Grange aux Livres 22 rue de l’église

Épron Calvados Épron

La Grange aux Livres vous convie, le Samedi 26 Février, à venir participer à un café-lecture à voix haute, animé par Martine Decreuze, membre de l’Association des Écrivains de Suisse-Normande, accompagnée de 2 autres sociétaires : Mireille Thiesse et Jack Lamache.

Ils viendront nous lire quelques énigmes et mystères conservés dans leurs secrets d’armoires et tiroirs à histoires dans lesquels ils nous dévoilent des souvenirs, des désirs, des mystères et effractions d’un autre temps et de nos campagnes normandes.

Et bien évidemment échanger avec le public, sur ces sujets.

Surprises et émotions garanties.

Source : La Grange aux Livres

La Grange aux Livres vous convie, le Samedi 26 Février, à venir participer à un café-lecture à voix haute, animé par Martine Decreuze, membre de l’Association des Écrivains de…

+33 2 31 44 51 42 http://www.mairie-epron.fr/

La Grange aux Livres vous convie, le Samedi 26 Février, à venir participer à un café-lecture à voix haute, animé par Martine Decreuze, membre de l’Association des Écrivains de Suisse-Normande, accompagnée de 2 autres sociétaires : Mireille Thiesse et Jack Lamache.

Ils viendront nous lire quelques énigmes et mystères conservés dans leurs secrets d’armoires et tiroirs à histoires dans lesquels ils nous dévoilent des souvenirs, des désirs, des mystères et effractions d’un autre temps et de nos campagnes normandes.

Et bien évidemment échanger avec le public, sur ces sujets.

Surprises et émotions garanties.

Source : La Grange aux Livres

La Grange aux Livres 22 rue de l’église Épron

dernière mise à jour : 2022-02-21 par