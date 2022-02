Café lecture à la médiathèque Bons-en-Chablais Bons-en-Chablais Catégories d’évènement: Bons-en-Chablais

Café lecture à la médiathèque
Bons-en-Chablais, 26 février 2022

La saison de lecture des ouvrages de la sélection du Festival du Premier roman 2022 se termine. Les participants ont voté et donné leurs avis. Vous souhaitez entendre parler de ces premiers romans? Alors venez nous rejoindre pour échanger autour d'un café

Médiathèque de Bons-en-Chablais
46, Avenue du Léman
bibliotheque@bons-en-chablais.fr
+33 4 50 31 85 47

