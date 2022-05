Café-lecture, 11 juin 2022, .

Café-lecture

2022-06-11 – 2022-06-11

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Alors venez retrouver Emilie et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Pour adultes et adolescents

