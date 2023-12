« La chanson occitane : mythes et réalités » per Eric Fraj Cafè-lectura Les Augustes (Clarmont) Clermont-Ferrand, 20 décembre 2023 19:30, Clermont-Ferrand.

« La chanson occitane : mythes et réalités » per Eric Fraj Mercredi 20 décembre, 20h30 Cafè-lectura Les Augustes (Clarmont)

Depuis 1965, la « nouvelle chanson occitane » (d’auteurs et non plus de tradition) a indiscutablement dopé la revendication occitane. Cet engagement des poètes et artistes pour la dignité d’une langue sera retracé par l’une de ses figures emblématiques.

Institut d’Estudis Occitans Seccion Puèi de Doma (IEO 63) :

ieo63@ieo-oc.org

06 74 33 50 17

https://www.ieo-ara.com/puy-de-d%C3%B4me

Café Les Augustes :

www.cafelesaugustes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

