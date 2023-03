Discussion Café Le Tempo, 15 mars 2023, Morlaix.

A la suite d’une année en Irlande, de nombreuses rencontres au club Conradh na Gaeilge à Dublin et l’organisation de fest-noz avec l’association Breizheire, elle a découvert l’importance de bien connaitre sa langue et son pays pour pouvoir échanger avec des cultures différentes.

Grâce à la langue bretonne elle a pu expérimenter beaucoup de métiers différents : commerciale en instrumentation chirurgicale, professeure des écoles, formatrice pour adultes, et enfin directrice de centre de formation. Elle a également été élue pendant 4 ans au conseil d’administration du festival Interceltique de Lorient, responsable et créatrice de la commission langue bretonne.

« Avec la langue bretonne on peut ouvrir de multiples portes » dit-elle. La soirée portera sur ce qui l’a amenée à apprendre la langue bretonne et comment cette langue a rythmé sa vie jusqu’à aujourd’hui.

Café Le Tempo Cours Beaumont 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne

