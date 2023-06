Café chantant café le relais de Saint Pierre à St Pierre d’Autils, La Chapelle-Longueville (27) Café chantant café le relais de Saint Pierre à St Pierre d’Autils, La Chapelle-Longueville (27), 10 juin 2023, . Café chantant Samedi 10 juin, 20h00 café le relais de Saint Pierre à St Pierre d’Autils, La Chapelle-Longueville (27) néant Pour le plaisir de venir chanter et faire sonner vos instruments à cordes, à vent, à boutons…Autour d’airs traditionnels de Normandie et d’ailleurs ou simplement écouter! source : événement Café chantant publié sur AgendaTrad café le relais de Saint Pierre à St Pierre d’Autils, La Chapelle-Longueville (27) 6, Rue du Bourgage

café le relais de Saint Pierre à St Pierre d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43126 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-11T00:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-11T00:00:00+02:00 danse 27 Détails Autres Lieu café le relais de Saint Pierre à St Pierre d'Autils, La Chapelle-Longueville (27) Adresse 6, Rue du Bourgage café le relais de Saint Pierre à St Pierre d'Autils, 27950 La Chapelle-Longueville, France Age max 110 Lieu Ville café le relais de Saint Pierre à St Pierre d'Autils, La Chapelle-Longueville (27)

café le relais de Saint Pierre à St Pierre d'Autils, La Chapelle-Longueville (27) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//