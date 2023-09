Villejuif – Conférence de Stein van Oosteren, auteur de « Pourquoi pas le vélo ? » et « 50 bonnes raisons de faire du vélo » Café Le Pot Commun Villejuif Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Villejuif Villejuif – Conférence de Stein van Oosteren, auteur de « Pourquoi pas le vélo ? » et « 50 bonnes raisons de faire du vélo » Café Le Pot Commun Villejuif, 23 septembre 2023, Villejuif. Villejuif – Conférence de Stein van Oosteren, auteur de « Pourquoi pas le vélo ? » et « 50 bonnes raisons de faire du vélo » Samedi 23 septembre, 18h30 Café Le Pot Commun Café Le Pot Commun 30 rue Georges Lebigot – 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « librairiepointscommuns@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Villejuif Autres Lieu Café Le Pot Commun Adresse 30 rue Georges Lebigot - 94800 Villejuif Ville Villejuif Departement Val-de-Marne Lieu Ville Café Le Pot Commun Villejuif latitude longitude 48.792664;2.364371

Café Le Pot Commun Villejuif Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villejuif/