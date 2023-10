Spectacle de Gweltaz le File Café Le Caillou Saint-Philbert-sur-Orne, 26 octobre 2023, Saint-Philbert-sur-Orne.

Saint-Philbert-sur-Orne,Orne

Plongez le temps d’un après-midi dans l’univers de Gweltaz….

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Café Le Caillou

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



Immerse yourself for an afternoon in the world of Gweltaz…

Sumérjase en el mundo de Gweltaz durante una tarde…

Tauchen Sie einen Nachmittag lang in die Welt von Gweltaz ein…

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité