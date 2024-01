Café Le Baryton William Théviot Café Le Baryton Lanton, vendredi 23 février 2024.

Café Le Baryton William Théviot Café Le Baryton Lanton Gironde

Diplômé du Conservatoire de Bordeaux (DEM), William Théviot s’est spécialisé dans la musique classique et dans le jazz. Il joue aussi en duo avec d’autres artistes.

Son large répertoire s’adapte à tous pour être accessible aussi bien aux initiés qu’aux amateurs et au public éloigné de l’offre culturelle. Son surnom « le magicien du piano » lui vient de sa passion pour montrer ce qui est habituellement difficilement perceptible aux auditeurs.

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:30:00

fin : 2024-02-23



L’événement Café Le Baryton William Théviot Lanton a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Coeur Bassin