Café Le Baryton : Old John’s Radio Café Le Baryton Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:30:00

fin : 2024-01-19

Old John’s Radio est un savant mélange entre des pépites et des classiques des 50’s & 60’s.

Un concert qui vous fera danser au son d’Elvis, Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones et bien d’autres légendes de l’époque reprises à leur sauce par ce trio électrique !

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



